Туроператоры остались должны россиянам 3 млрд рублей за отмененные в пандемию туры

Турфирмы остались должны россиянам 2-3 млрд рублей за отмененные во время пандемии туры, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Директор объединения Майя Ломидзе попросила помощи для организаторов путешествий.

«Речь идет о 2-3 млрд рублей. Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021, 2022 годы. И очень бы хотелось, чтобы туроператорам помогли. Сумма кажется небольшой, но в контексте складывающейся ситуации она тяжелая», – приводит ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что данные получены благодаря мониторингу Ростуризма.

В августе 2021 года сумма долгов турфирм перед клиентами за купленные до 31 марта 2020 года и отмененные из-за Covid-19 туры составляла 7 млрд рублей. Уже в ноябре Российский союз туриндустрии заявил, что 60% компаний не смогут вернуть долги, и попросил отсрочку. Госдума отодвинула конечный срок на год, то есть до конца 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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