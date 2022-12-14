Турция ввела налог для туристов

Власти Турции ввели налог на проживание туристов, который начнет действовать в 2023 году. Исключение сделают для иностранных студентов и дипломатов, пишет «Прайм».

Ставку налога определили в размере 2%. Туристам придется дополнительно платить за проживание в гостиницах всех типов, включая гостевые дома, а также курортных поселках, кемпингах, базах отдыха. Новая мера также затронет постояльцев бутик-отелей и высокогорных домов.

Лишние траты не грозят только иностранным дипломатам и студентам в случае размещения в общежитиях и хостелах. Власти также решили не брать налог с тех, кто останавливается в ночлежках.

В 2022 году отдых в Турции обходился россиянам вдвое дороже, чем в допандемийный 2019 год. Турецкие отельеры предупредили о новом повышении цен на 30-50% следующим летом по сравнению с 2022 годом.

Анкара, Наталья Рязанова

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