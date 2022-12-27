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Вторник, 27 декабря 2022, 13:40 мск

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Сирия открыла небо для российских самолетов

Власти Сирии разрешили гражданским самолетам из России заходить в свое воздушное пространство. В Москву ушла просьба о графике полетов для предоставления воздушных коридоров, сообщили глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур.

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», – приводит его слова РИА Новости.

Дамаск в состоянии предоставить воздушные коридоры для российских самолетов и гарантировать безопасность полетов, подчеркнул чиновник. Сирия запросила у России график полетов и ждет ответа.

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет и обратно до 26 декабря. Перевозчик планировал летать через Сирию, но Росавиация оценила риски пролетов над Сирией как высокие. Порядка 900 россиян, купивших билеты на эти рейсы, застряли в Египте до организации вывозных рейсов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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