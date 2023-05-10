Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в Грузию: первые рейсы могут появиться в мае

Минтранс России сообщил, что после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией планируется организовать по 7 рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно каждую неделю.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», – сказал представитель министерства (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что полеты будут выполняться на самолетах отечественного производства.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая, если стороны не поставят жесткие условия. Об этом сообщил вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

«Как оперативно и главное, на каких условиях или грузинские или российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимые условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», – написал он в своем телеграм-канале.

Туроператоры меж тем уже заявляют о готовности продавать пакетные туры в Грузию на базе прямой перевозки, отмечая, что грузинские партнеры «ждут российских туристов». «Но объемы турпотока и успех направления будут напрямую зависеть от сроков восстановления прямых рейсов между Москвой и другими российскими городами и Тбилиси, а также цен на билеты», – заявили «Интерфаксу» в «Интуристе». При этом там обратили внимание на то, что разрешение на осуществление рейсов авиакомпаниям должна выдать грузинская сторона. Когда это произойдет, неясно.

В АТОР уточнили, что до настоящего момента туры в Грузию продавались с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену Россией визового режима с республикой «очередной провокацией». По ее словам, возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима «неприемлемы» в свете событий на Украине.

Надо отметить, что в январе председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявлял, что если Москва отменит запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, то Тбилиси поддержит это решение.

Между тем ЕС в феврале призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России, введенными Евросоюзом, и пригрозил Тбилиси санкциями в случае возобновления авиасообщения с РФ.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин снят запрет на полеты для российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. МИД РФ отменил свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну. Кроме того, Путин отменил требование о получении визы при въезде для граждан Грузии с 15 мая.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в июле 2019 года на фоне обострения российско-грузинских отношений. Президент РФ своим указом запретил полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а туроператорам было рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Москва, Наталья Петрова

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