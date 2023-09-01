Финляндия возобновила выдачу виз россиянам

Финляндия с 1 сентября возобновила выдачу виз гражданам РФ, сообщили в финском министерстве иностранных дел. Россияне могут подать заявки в посольстве в Москве, визовых центрах, в том числе в Санкт-Петербурге.

«С 1 сентября 2023 года заявления на получение визы будут приниматься пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Заявления на визу в Финляндию можно подать в визовых центрах VFS Global», – говорится в сообщении министерства.

Финская дипмиссия в Москве с 1 сентября также возьмет на себя обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее решались в Санкт-Петербурге. Там же будут решаться вопросы, касающиеся вида на жительство: заявки можно подать с понедельника по среду.

Напомним, финская сторона 1 августа приостановила прием заявлений на выдачу виз и видов на жительство в своих дипмиссиях в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

В июле МИД России объявил об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Решение принято в качестве ответной меры на конфронтационные действия финских властей.

Финляндия ужесточила правила въезда для россиян, прибывающих в страну для учебы и работы, имеющих собственность на финской территории. Деловым путешественникам из России запретили транзитный проезд через финскую территорию.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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