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Четверг, 23 мая 2024, 10:26 мск

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Норвегия запретила въезд туристам из России

Власти Норвегии будут отказывать во въезде россиянам, прибывающим в страну в целях туризма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», – говорится в документе. Въезд могут разрешить только тем гражданам России, которые приезжают в страну к близким родственникам, а также на работу или учебу.

Запрет вступит в силу с 29 мая. Новые правила распространяются и на тех, кто получил шенгенскую визу от других государств ЕС. Норвегия не входит в Евросоюз, но участвует в Шенгенском соглашении.

Ранее стало известно, что шенгенская виза с 11 июня 2024 года подорожает. Взрослый заплатит за нее 90 евро, с ребенка от 6 до 12 лет будут брать по 45 евро. Повышение цен затронет туристов по всему миру, а не только россиян.

Осло, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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