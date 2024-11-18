Россияне массово отменяют летний отдых в Абхазии

Отмена летних туров в Абхазию выросла втрое за неделю, сообщил «Вестник АТОР». Объем бронирования на 2025 год на 6-7% превысил уровень текущего года, но политическая нестабильность в регионе заставила россиян пересмотреть планы на отпуск.

Абхазия входит в тройку самых популярных направлений для отдыха россиян. Крупные туроператоры готовы были отправить в соседнюю страну до 1,6 млн туристов из России, что на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона. Отдых в Абхазии на лето уже запланировали 100-120 тыс. человек – на это направление приходится 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.

Но на фоне новостей о беспорядках россияне активно сдают путевки. Число отмен с выездом в ближайшие две недели превысило обычные показатели на 10%, а на летний период – втрое.

«Объем аннуляций туров 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. У отдельных компаний до 95% отмен – на летний период», – говорится в сообщении.

В связи с беспорядками в Абхазии МИД России рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в республику или скорее выехать из соседней страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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