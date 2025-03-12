российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 марта 2025, 11:17 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Туроператоры ужесточили требования к турецким отелям после смертей от поддельного алкоголя

Случаи смертельного отравления контрафактным алкоголем могут снизить доверие россиян к турецким курортам. Об этом сообщил РИА «Новости» на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.

Иностранные турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь после случаев гибели иностранцев из-за отравления контрафактным спиртным. Число скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года превысило 100 человек, сообщали ранее местные власти.

«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов. Они (туристы) могут рассмотреть альтернативные страны для отдыха, что приведет к снижению потока туристов, но на данный момент говорить о какой-либо критической ситуации не приходится», – заявил собеседник агентства.

Пока доверие к турецким курортам со стороны россиян не снизилось, но риски такого развития событий существуют. «Для наших курортных отелей, где нашим преимуществом является система «все включено», это может стать проблемой», – добавил источник. Он также уточнил, что власти Турции намерены усилить контроль за качеством алкогольной продукции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Алкоголь

В России банкротятся производители крепких спиртных напитков / Власти Вологодской области хотят ввести частичный «сухой закон» / Потребление алкоголя в Европе снизилось за счет России / За 15 лет жители России почти вдвое уменьшили потребление алкоголя / Евросоюз четвертый месяц подряд наращивает экспорт пива в Россию / В России хотят в 10 раз увеличить штрафы за вождение в нетрезвом виде / С 1 июля в России подорожает водка / В России хотят ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Общество, Россия, Туризм, Алкоголь, Турция,