Туроператоры ужесточили требования к турецким отелям после смертей от поддельного алкоголя

Случаи смертельного отравления контрафактным алкоголем могут снизить доверие россиян к турецким курортам. Об этом сообщил РИА «Новости» на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.

Иностранные турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь после случаев гибели иностранцев из-за отравления контрафактным спиртным. Число скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года превысило 100 человек, сообщали ранее местные власти.

«Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов. Они (туристы) могут рассмотреть альтернативные страны для отдыха, что приведет к снижению потока туристов, но на данный момент говорить о какой-либо критической ситуации не приходится», – заявил собеседник агентства.

Пока доверие к турецким курортам со стороны россиян не снизилось, но риски такого развития событий существуют. «Для наших курортных отелей, где нашим преимуществом является система «все включено», это может стать проблемой», – добавил источник. Он также уточнил, что власти Турции намерены усилить контроль за качеством алкогольной продукции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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