Российские туристы смогут получить компенсации за отмененные поездки на Ближний Восток

Распоряжение о выплате компенсаций туристам, которые не поехали в оплаченные туры на Ближний Восток из-за войны с Ираном и ограничения авиасообщения, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на заседании правительства.

«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда профессиональной ответственности», – сказал Мишустин.

Туристы смогут возместить потери, если приобрели путевку в туркомпании, и поездка должна была состояться в период с 28 февраля по 31 марта. Решение касается оплаченных туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль.

Для возврата денег из средств фонда персональной ответственности туроператор должен не позднее 15 апреля представить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.

Кроме того, срок оплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров за I квартал 2026 года будет перенесен на два месяца – с 15 апреля на 15 июня.

«Рассчитываем, что это позволит поддержать отрасль и поможет десяткам тысяч наших граждан, чьи поездки оказались сорваны», – отметил Мишустин.

Ранее Росавиация сообщила, что за минувшую неделю в Россию из государств Ближнего Востока прибыли более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах.

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), россияне перебронируют туры, которые приходится отменять из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, выбирая чаще всего Египет.

Москва, Наталья Петрова

