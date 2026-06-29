В визовом центре Испании увеличили сроки выдачи виз россиянам

Визовый центр Испании увеличил срок рассмотрения заявлений на выдачу виз россиянам до 45 дней. Такое решение объяснили увеличением количества заявлений на получение шенгенских виз.

Гражданам рекомендовали подавать документы на визу заранее с учетом увеличения сроков рассмотрения.

Эксперты туррынка отмечают, что срок оформления виз для российских туристов обычно занимал от 15 до 30 рабочих дней.

Ранее визовый центр Италии уведомил об увеличении времени обработки документов на визу для россиян с 40 до 60 дней из-за большого числа заявок.

Напомним, посольство Кипра с 13 июня прекратило прием заявлений на визы через визовые центры в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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