В Кремле рассказали о проработке вопроса о постоянном безвизе с Китаем

Россия и Китай проработают вопрос бессрочного безвизового режима между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос будет проработан и согласован сторонами», – сказал пресс-атташе Кремля в ответ на вопрос, поддержал ли председатель КНР Си Цзиньпин соответствующее предложение российского лидера.

Напомним, 31 августа президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил о готовности Москвы работать с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным.

Глава российского государства обратил внимание на то, что турпоток между странами вырос за первое полугодие на 43% благодаря безвизовому режиму, который действует с осени 2025 года и был продлен на 2027 год.

Москва, Наталья Петрова