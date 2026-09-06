Россиянам могут разрешить поездки в Китай на личных автомобилях

Минтранс России согласовывает с китайской стороной проект двустороннего соглашения о пересечении границы физлицами на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми мест через пять ключевых пунктов пропуска. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума.

В частности, планируется задействовать пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». «Технических проблем с переходами нет, они готовы», – отметил министр в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас стороны обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России, уточнил Никитин.

Когда соглашение может вступить в силу, пока неизвестно.

Напомним, 31 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке заявил о готовности Москвы работать с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным. Российский лидер отметил, что турпоток между странами вырос за первое полугодие на 43% благодаря безвизовому режиму, который действует с осени 2025 года и был продлен на 2027 год.

В Кремле позже заявили, что Москва и Пекин проработают вопрос бессрочного безвизового режима между двумя странами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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