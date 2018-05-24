Главный тюменский налоговик рассказал, продолжит ли он дело Тамары Зыковой

Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Тюменской области Татьяна Чалилова выступила сегодня перед депутатами облдумы. Чалилова возглавила управление после громкого ареста Тамары Зыковой, которой, по непроверенной пока информации, инкриминируют мошенничество, хотя изначально озвучивалась версия о взятке в особо крупном размере.

Депутаты сообщили Татьяне Чалиловой о том, что от предпринимателей продолжают поступать жалобы на УФНС. Они спросили, стоит ли ждать изменений в подходах к работе в связи с кадровыми перестановками в ведомстве или будет сохранена некая преемственность.

«Наверное, пока еще рано говорить о кадровых изменениях, я просто исполняют обязанности»,– коротко ответила Чалилова.

«Вы хоть и исполняющая обязанности, обращаюсь к вам. Вести бизнес предпринимателям становится все сложнее, в том числе из-за часто меняющегося налогового законодательства, высоких ставок на кредиты. Хотелось бы обратить внимание на необходимость взаимодействия органов власти и бизнеса. Диалог снимает многие точки напряжения. Людям нужно объяснять, помогать, находить совместные пути выхода из любой ситуации. И именно налоговая служба играет здесь большую важную роль», – напомнил налоговику Артем Зайцев.

Бизнес-сообщество Тюменской области давно жаловалось на Тамару Зыкову. С ее приходом налогоплательщики начали уходить в соседние регионы. Предприниматели заявляли о мощном давлении со стороны налоговой службы и необоснованных финансовых претензиях. Информация официально озвучивалась губернатору Якушеву уполномоченным по правам бизнеса Ларисой Невидайло.

Новый главный тюменский налоговик хоть и была указана в качестве докладчика, говорила сегодня мало. Информацию о налоговых платежах, поступающих в бюджет Тюменской области, зачитал председатель комитета по бюджету Дмитрий Горицкий. На 1 апреля объем налоговых доходов по налогоплательщикам, администрирование которых осуществляет УФНС региона, составил около 36 млрд 900 млн рублей. В том числе в областной бюджет поступил 21 млрд рублей, что на 6,5 млрд (или на 45%) превышает показатели 2017 года. Основные источники – налог на доходы физлиц (его доля составляет примерно 50%) и налог на прибыль организаций (33%), кроме того 7% составляет имущественный налог.

В первом квартале совокупные поступления на доходы физлиц составили более 10 млрд, превысив показатель аналогичного периода на 4 млрд 720. На 1 млрд 806 млн увеличились поступления в областной бюджет по налогу на прибыль организаций, – сообщил Дмитрий Горицкий. – На первый квартал текущего года наблюдается снижение задолженности по уплате налоговых платежей в областной бюджет. По сравнению с началом 2018 года она сократилась на 430 млн рублей или на 28%. Аналогичная тенденция наблюдается по уплате платежей в местные бюджеты. Она уменьшилась на 137 млн или на 19%».

Тюмень, служба информации

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