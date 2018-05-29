«Я не стал его беспокоить». Андрей Артюхов прокомментировал назначение сына на должность врио губернатора Ямала

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, глава региональной ячейки «Единой России» Андрей Артюхов прокомментировал «Новому Дню» назначение его сына – Дмитрия Артюхова на должность врио губернатора ЯНАО. Он признался, что что не решился беспокоить сына по телефону в такой напряженный день. «Я отправил ему сообщение по WhatsApp. Поздравил его. Я им очень горжусь», – сказал Артюхов-старший.
Напомним, 29 мая президент Владимир Путин подписал указ о назначении его врио губернатора Ямала. Им стал самый молодой член правительства округа – 30-летний Дмитрий Артюхов.
После возвращения в Салехард новый глава ЯНАО должен сформировать новое правительство автономного округа. После перехода бывшего руководителя региона Дмитрия Кобылкина на пост министра природных ресурсов и экологии все его замы автоматически ушли в отставку и сейчас работают в статусе и.о. При этом вакантным стал пост заместителя главы ЯНАО по экономике и инвестициям, который ранее занимал сам Дмитрий Артюхов.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 29.05.18
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