Место Моора в администрации Тюмени занял его заместитель

Исполнять обязанности главы администрации Тюмени будет замглавы мэрии Руслан Кухарук. В четверг, 31 мая его кандидатуру единогласно утвердили депутаты гордумы. Сегодня же дума приняла отставку Александра Моора, который был назначен Владимиром Путиным врио губернатором Тюменской области.

Руслан Кухарук курировал в городе вопросы земельных отношений, имущества и градостроительства, общий стаж муниципальной службы – 16 лет. Кухарук будет временно возглавлять администрацию до 9 сентября 2018 года. В этот день будет выбран новый состав думы, которому предстоит определиться с постоянным руководителем администрации и подписать с ним контракт.

Напомним, причиной кадровых перестановок стал переход теперь уже бывшего губернатора Владимира Якушева на должность министра строительства и ЖКХ России. 29 мая глава администрации Тюмени Александр Моор был назначен временно исполняющим обязанности губернатора и его место в мэрии стало вакантным.

Тюмень, служба информации

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