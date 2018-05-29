Путин назначил врио губернатора Тюменской области

Глава администрации Тюмени Александр Моор назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, 29 мая.

Как ранее писал «Новый День», Кремль уже предпринимал попытки отдать под руководство Моора один из регионов России, глава АП Антон Вайно обсуждал такую перспективу с Владимиром Якушевым, однако тот не согласился отпустить мэра, поскольку видел в нем замену себе самому.

Назначение Моора значительно повысит влияние заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой, – считают наблюдатели и называют чиновницу «новый Сарычев». Напомним, с 2011 по 2016 год Теплоухова была подчиненной Моора – работала заместителем главы администрации Тюмени. Не исключено, что усиление позиций Теплоуховой повлечет за собой серьезные изменения в кадровой политике Желтого Дома вплоть до увольнения одного из замгубернаторов.

Что касается освободившейся должности главы администрации Тюмени, то на нее есть множество претендентов, в том числе нынешний заместитель Якушева Вячеслав Вахрин. Он хороший хозяйственник, но вряд ли захочет заниматься политикой, поэтому предстоящее назначение еще одного замгубернатора Евгения Заболотного спикером гордумы, будет как нельзя кстати. Заболотный весьма хорош в политическом администрировании и сможет контролировать депутатов.

Контракт с новым мэром Тюмени будет подписан уже после выборов в городскую думу (пройдут 9 сентября) обновленным составом депутатского корпуса.

Когда Александр Моор сможет приступить к новым обязанностям пока неясно. «Сначала Александр Викторович должен вернуться в Тюмень, затем уведомить работодателя и расторгнуть действующий контракт», – пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Новому главе Тюменской области Александру Моору 44 года. Он окончил Тюменский государственный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит. Работал экономистом в ЗАО «Банк Тюменский кредит», был вице-президентом по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат», зампредом правления ОАО «Банк «Белый Север», начальником казначейства «Ханты-Мансийского банка». Чиновником Александр Моор стал в 2001 году, заняв должность замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. Затем на несколько лет он вернулся в бизнес – был гендиректором тюменского ЦУМа.

В 2005 году Моор начинает работу в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени, затем переходит на должность замгубернатора Тюменской области. В феврале 2011 года он назначен на должность главы администрации Тюмени. Женат, воспитывает четверых детей.

Тюмень, служба информации

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