Тюмень определила, сколько денег даст округам на выборы губернатора

Избирком Тюменской области определил, какую сумму из областного бюджета получат автономные округа на проведение выборов губернатора. Речь идёт об избрании главы Тюменской области – его с 2014 года выбирают все три региона, входящие в сложносоставной субъект.

Как пояснил агентству «Новый День» глава тюменского Избиркома Игорь Халин, общий бюджет выборов составит 565 млн рублей. Из них 152,5 млн рублей получит ЯНАО, 201 млн рублей будет направлен на проведение дня голосования в ХМАО. Оставшаяся часть –212 млн рублей – это бюджет выборов в Тюменской области.

День голосования назначен на 9 сентября 2018 года. Основным кандидатом является назначенный Владимиром Путиным врио губернатора Тюменской области Александр Моор (бывший мэр Тюмени).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.06.18

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