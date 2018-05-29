Тюменцы дорого заплатят за выборы нового губернатора

На проведение досрочных выборов губернатора Тюменской области будет потрачено 550 млн рублей. Соответствующие изменения будут внесены в статью расходов областного бюджета.

Нового главу региона жители тюменской «матрешки» выберут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания стартует 5 июня. Должность губернатора стала вакантной после того, как 18 мая Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ России.

Тюмень, служба информации

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