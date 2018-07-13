В Тобольске чиновники решают, как спасти жителей от отравления дымом с горящей свалки

В Тобольске в пятницу, 13 июля, пройдет совещание с участием сотрудников администрации города, МЧС и Росприроднадзора. Будет обсуждаться ситуация вокруг полигона твердых бытовых отходов, где третий день продолжается пожар.

«Необходимо принять решение по дальнейшим действиям, обсудить стратегию. Пожары на свалках схожи с торфяными, горение и тление происходит на глубине, что усложняет ликвидацию и доставляет дискомфорт жителям, которые вынуждены дышать дымом», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Там уточнили, что сегодня работы на полигоне ТБО все еще продолжаются, на месте работают две единицы техники и семь человек личного состава. Администрация Тобольска направила на ликвидацию два экскаватора, которые роют оградительные полосы, предотвращая распространение огня, два бульдозера, четыре самосвала и поливочные машины. Идет проливка мусора.

В администрации Тобольска сообщили, что Роспотребнадзором взяты пробы воздуха в нескольких точках и назначены лабораторные исследования. Но, по предварительным данным токсичных веществ не обнаружено. «Пока жалоб от населения не поступало. Ветер сменился, дует в сторону от города», – добавили в МЧС.

В соцсетях – другая информация. «Мы у стадиона живём, тут с 10 вечера до 8 утра дышать нечем, глаза режет от дыма. У меня ребёнок с астмой, ей тяжело», – пишет в группе «Типичный Тобольск» Наташенька Данченко. «Свалку как вчера никто не тушил, так и сегодня одна машинка ездит с водой! Вместо пены! Она дорогая! А свалка копец разгорелась. думаю когда совсем полыхать будет тогда начнут тушить. хотя это можно было сделать еще вчера. просто нужна была пена и не одна машина а несколько», – написал Дмитрий Петросян.

Полигон ТБО эксплуатирует организация ООО «Тюменское экологическое объединение», близкая к известным энергетикам Артему Бикову и Алексею Боброву. В прошлом году возгораний на свалке удалось избежать благодаря дождливой погоде. Засуха этим летом создала благоприятные условия для пожаров.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 13.07.18

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