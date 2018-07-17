Прокуратура выяснит, почему жители Тобольска дышат дымом

Прокуратура начала проверку в отношении компании «Тюменское экологическое объединение», которая эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов в Тобольске. Вот уже неделю свалка горит и тлеет, а жители задыхаются от дыма. А администрации города проходят совещания по вопросу возгорания. По словам заместителя главы Тобольска Евгения Бирюкова, в настоящее время открытый огонь полностью ликвидирован. Активно ведутся работы по засыпке грунтом тления. Ситуация осложняется тем, что на месте возгорания, из соображений безопасности, не может одновременно работать много техники, – отмечают в мэрии. Глава города Владимир Мазур заявил о необходимости жесткого контроля над процессом работы: «Они должны понимать, что долго использовать спецтехнику, предоставленную городом, они не могут. Нужно ускоряться из соображений экологической безопасности. Да, превышений по токсичности в воздухе нет, но дышать дымом тоболяки не должны».

Пока, по данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Напомним, что ранее в отношении «Тюменского экологического объединения» (эту компанию связывают с известным энергетикам Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) за непредоставление информации об источниках загрязнения окружающей среды был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления по ст. 8.2 КоАП РФ возбуждено административное производство.

Тобольск, служба информации

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