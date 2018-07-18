Честное признание тюменских единороссов: выбрали Моора, потому что так решил Путин

Тюменские единороссы объяснили, почему в качестве кандидата в губернаторы выбрали Александра Моора. Развёрнутый ответ в беседе с агентством «Новый День» дал секретарь областного отделения партии Андрей Артюхов. Итоги праймериз по определению кандидата на высший пост в регионе подвели в среду, 18 июля.

Г-н Артюхов рассказал, что Александр Моор выступал перед однопартийцами 15 минут. Кандидат озвучил принципы своей работы. Их пять – это связь с жителями, забота о том, чтобы Тюменская область была всегда проводником нового и передового, необходимость широкого обсуждения всех проблем, неизменность существующей системы взаимоотношений с округами и преемственность в экономической и социальной политике.

«Во-первых, президент доверил Александру Моору быть врио губернатора Тюменской области. Во-вторых, Моор действительно является преемником предыдущего губернатора, который был хорошим руководителем региона. Мнение предыдущего губернатора тоже важно для нас при принятии решения. Кроме того, Александр Викторович, хоть и небольшое время, но является реальным главой региона, пусть и с приставкой врио. Я лично вижу, что у него получается с точки зрения работы и общения с людьми. Хороший, достойный кандидат», – объяснил выбор подавляющего числа делегатов партийной конференции секретарь ТРО «Единой России» Андрей Артюхов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.18

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