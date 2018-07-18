В Тюмень едет заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. В четверг, 19 июля, он примет участие в коллегии прокуратуры и откроет новое здание городского надзорного ведомства, сообщил «Новому Дню» в пресс-службе генпрокуратуры УрФО.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области информацию подтвердили. Коллегия будет посвящена итогам работы надзорного ведомства и пройдет под председательством прокурора региона Владимира Владимирова.

Напомним, по указанию Юрия Пономарева прокуратура Тюменской области провела проверку и нашла нарушения закона на стройке крупнейшего завода «Сибура» – «Запсибнефтехима», где 15 июля рабочие устроили беспорядки из-за невыплаты зарплаты и разгромили автомобиль.

Тюмень, служба информации

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