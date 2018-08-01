Временному тюменскому губернатору устроят испытание митингом

Жители микрорайона Молодежный в деревне Ушакова просят нового главу Тюменской области Александра Моора выполнить обещания прежнего губернатора Владимира Якушева и построить школу. Люди записались на личный прием к Моору и готовы организовать митинг, если беседа с чиновником окажется непродуктивной.

«Нашим детям фактически негде учиться. Ближайшая школа – в селе Перевалово, она рассчитана на 620 мест и переполнена. С 2017 года количество учеников в Переваловской школе составляет 734 человек, почти четыреста человек из них – это наши дети. Детский сад в Молодежном ежегодно выпускает от 40 до 50 детей, которые идут в первые классы», – рассказал «Новому Дню» житель Молодежного Андрей Поляков.

Люди ждут появления новой школы более шести лет. Строительство образовательного учреждения планировали начать примерно в 2012 году. Однако генподрядчик застройки микрорайона – НО «Фонд развития строительства жилья в Тюменском районе», которому принадлежал земельный участок, предназначенный под строительство школы, начал процедуру банкротства. Попытка администрации Тюменского муниципального района вернуть землю муниципальным властям ничем не увенчалась, и в 2015 году участок ушел с молотка частному лицу.

В феврале 2017 года жители микрорайона провели стихийное собрание, видео мероприятия попало в соцсети и вызвало широкий резонанс. В итоге проблема вышла на областной уровень и губернатор Якушев заявил, что принято решение о строительстве школы в Молодежном. В начале июля 2017 года он встретился с главой Тюменского муниципального района и дал поручение до 1 февраля 2018 года обеспечить предоставление земельного участка под школу.

«Однако никто это поручение не исполнил, из аппарата губернатора нам приходили отписки, а потом Владимир Якушев и вовсе переехал в Москву, так и не выполнив свои обещания, – рассказали «Новому Дню» жители микрорайона. – Только сообщение в соцсетях о том, что 7 июня мы позвоним на прямую линию к Путину и нажалуемся на чиновников, заставила представителей администрации Тюменского района срочно с нами связаться и предложить встречу».

Встреча прошла 5 июня, на ней присутствовали заместитель главы администрации Тюменского муниципального района Сергей Гейнц. Он сказал, что собственнику земельного участка, на котором планируется построить школу, уже отправлен проект договора мены, и вопрос будет решен до конца месяца. Эту информацию в интернет-эфире газеты «Тюменская область сегодня» повторила глава района Светлана Иванова.

Светлана Иванова дезинформирует жителей. Смотреть с 25:40

Однако позже выяснилось, что и Гейнц, и Иванова никаких писем собственнику земли не направляли. Договор был отправлен лишь 18 июня и ответа на него до сих пор не поступило. Это не мешает правительству Тюменской области дезинформировать администрацию президента РФ и сообщать туда, что мероприятия по оформлению земельного участка ведутся. Областные чиновники даже называют ориентировочные сроки разработки проектной документации – июль 2019 года.

«Без земельного участка никто не сможет начать разработку документации. А как мы видим, администрация Тюменского района не желает работать в этом направлении», – резюмирует Андрей Поляков. На последнем собрании жители Молодежного решили провести митинг протеста против бездействия чиновников. Акция протеста запланирована на август.

Тюмень, служба информации

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