В ресторане престижной гостиницы Тюмени, где отравились хоккеисты, снова нашли нарушения

В ресторане гостиницы Тюмени, где в 2017 году отравились спортсмены команды «Кузнецкие медведи», санврачи снова нашли нарушения. О них сообщили в управлении роспотребнадзора Тюменской области. Речь идёт об отеле известной сети в центре города – Mercure.

«В отношении ООО «Гостиничный комплекс», осуществляющего услуги питания в ресторане «Ля Тайга» (гостиница «Мэркури»), выявлены нарушения. На складе суточного запаса сырья находилась глазурь для кондитерских изделий, на этикетке которой отсутствовал знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Производство глазури – Москва», – рассказали санитарные врачи.

Юрлицо «Гостиничный комплекс» оштрафовали на 50 тыс. рублей. В гостинице не смогли оперативно прокомментировать ревизию роспотребнадзора, предложив написать официальное письмо. Ответ на него на момент подговтоки материала ещё не поступил.

В январе 2017 года в ресторане гостиницы отравились юные хоккеисты. Игроки молодёжной хоккейной лиги были экстренно госпитализированы с диагнозом норовирусный гастроэнтерит. Санитарные врачи сделали вывод: возможным источником заболевания стали пирожные, обсеменённые вирусом. При этом представители Тюменской области настаивали, что гостиница является одной из лучших и спортмены, скорее всего, привезли вирусы с собой.

Тюмень, служба информации

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