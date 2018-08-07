После концерта в Тюмени Дэцл заявил, что полиция вымогала у него 20 тысяч

Репер Дэцл, также известный как Кирилл Толмацкий, сообщил, что тюменская полиция потребовала с него 20 тысяч рублей за продолжение концерта в Тюмени после 23 часов вечера. Об этом он написал в своём аккаунте в «Твитттер» 5 августа 2018 года. 7 августа он извинился перед силовиками, пояснив, что они быстрее реагируют на жалобы, чем в Москве, но свои слова не опроверг.

«Вернулся домой с гастролей, клоака в своём стиле. Вчера выступал на открытой площадке в Тюмени, так вот менты с ОМОНом приехали ровно в 23:00, с автозаками и всем остальным, просили 20k, дабы мы могли продолжить. Мне интересно, сколько клоака платит басманному УВД, чтобы так наглеть?», – написал Дэцл (нецензурные слова заменены аналогами – прим.ред). Он также пояснил, что под словом клоака подразумевает «место, из которого 24/7 пульсируют низкие вибрации и вываливаются отбросы».

В комментариях к своему посту он пояснил: «они (полицейские в Тюмени – прим.ред) сразу намекали на то, что можно дать на лапу и продолжить. Вот в чём всё веселье. И им тогда будет всё равно на жителей. Что, собственно, в Москве,в моём районе, и происходит уже 3ий год каждые выходные non stop», – написал певец.

7 августа Кирилл Толмацкий дополнил свои твиты: «Я бы хотел публично извиниться перед Тюменским ОМОНом и перед местными правоохранительными органами за твит, вызвавший волну странных публикаций в СМИ. На самом деле я хотел вас похвалить за своевременную реакцию на жалобы жителей, пресса как всегда вывернула всё с ног на голову». Ещё позже он написал: «Вобщем в Тюмени, в отличие от Москвы, закон о тишине работает».

В управлении МВД Тюменской области уже отреагировали на заявление музыканта. На место не выезжал ОМОН, там были только сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы. «В четвёртый отдел полиции поступило сообщение от жителей о громкой музыке в районе улицы Челюскинцев. Согласно областному КоАП, за нарушение режима тишины, установленного с 10 часов вечера в выходные и праздничные дни, предусматривается наказание. На место выезжал один экипаж ППС и сотрудники Росгвардии. Составлен материал в отношении организаторов концерта, его должны рассмотреть на административной комиссии», – сказали агентству в пресс-службе областного Главка. Там не стали комментировать заявление репера о вымогательстве 20 тысяч рублей.

Тюмень, служба информации

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