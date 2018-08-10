Избирком Тюмени подозревают в подлоге

Сотрудники избирательной комиссии Тюмени могли испортить подписные листы неудобных власти кандидатов в депутаты гордумы. Такое предположение высказал общественник Юрий Рябцев, снятый с выборов. По его словам, в ходе заседания суда, 8 августа, он обнаружил, что кто-то внес в его подписные листы помарки и исправления.

«Я сдал листы в комиссию 24 июля и там же их сфотографировал. В суде, где я оспаривал решение избиркома об отказе мне в регистрации, я увидел, что теперь мои подписные листы выглядят иначе – в них внесены исправления красителем другого цвета. Эти помарки отсутствуют на фото, которые я делал в избиркоме сразу после сдачи листов», – рассказал «Новому Дню» Юрий Рябцев.

Он попросил суд назначить проведение экспертизы, чтобы выяснить, вносились ли в период с 24 июля по 8 августа в его подписные листы изменения. Суд общественнику отказал. Кроме этого, суд отказал Рябцеву в удовлетворении его основных требований – признать решение горизбиркома об отказе в регистрации необоснованным.

Как рассказал «Новому Дню» Юрий Рябцев, он обжалует решение суда в апелляционной инстанции. Кроме того, он напишет заявление в следственный комитет, в котором попросит провести проверку деятельности тюменского горизбиркома на предмет служебного подлога. «Я предполагаю, что таким образом в комиссии закрывают доступ на выборы самовыдвиженцам. В том числе, комиссия вольно толкует законодательство, называя исправлениями то, что исправлениями не является»,– говорит Рябцев.

В избирательной комиссии «Новому Дню» сообщили, что подлог исключен. «Эти обвинения беспочвенны и лишены логики, никто из сотрудников избиркома не вносил никаких исправлений. Это же уголовная ответственность. Все кандидаты делают копии, фотографии подписных листов», – пояснила председатель комиссии Татьяна Гиблер.

Напомним, избирательная комиссия отказалась регистрировать Рябцева на выборах депутатов гордумы, признав недействительными 18 подписей, представленных им. Большинство подписей были забракованы по причине «неоговоренных исправлений и неоднозначно читаемого рукописного текста в различных графах». Общественник подал в суд на избирком, пытаясь доказать, что в его подписных листах нет никаких исправлений, а имеющиеся помарки никак не препятствуют однозначному толкованию сведений.

Тюмень, служба информации

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