Кандидаты купили данные тюменцев, чтобы попасть в гордуму

В горизбиркоме Тюмени рассказали, где на самом деле брали подписи кандидаты в депутаты городской думы и почему большинство самовыдвиженцев получили отказ в регистрации. Как сообщила «Новому Дню» председатель комиссии Татьяна Гиблер, кандидаты не знали, что содержание представленных ими подписных листов будет проверено в УФМС. О результатах этой проверки глава горизбиркома рассказала в блиц-интервью.

– Татьяна Николаевна, почему на этих выборах избирком так свирепствует? Очень многим кандидатам отказано в регистрации.

– Никто не ставит себе целью снять кандидата. Наша задача – сделать все, чтобы его зарегистрировать. Прошли те времена, когда в избиркоме говорили: мы ничего мы тебе не скажем, не проконсультируем, иди сам читай законодательство. Отношение к кандидатам поменялось кардинально. Сейчас мы им предоставляем любую помощь и информацию: образцы документов, календарные планы с датами, когда и что они должны сделать. В итоге стало только хуже – люди расслабились и перестали читать законы и инструкции. Вообще. То, что они творят с деньгами, которые кладут на специальный избирательный счет, это ужас. В результате неправильно положенные средства подлежат возврату.

– То есть вы отказываете в регистрации только в том случае, когда за обратное решение с вас спросит прокуратура?

– Да. Только если есть стопроцентное основание. Представьте, 37 человек собирали подписи, только восемь из них мы зарегистрировали. У остальных были неправильно указаны фамилии, места жительства, номера паспортов избирателей. Это о чем говорит? О том, что люди пользовались какими-то базами. Причем старыми. Человек уже замуж вышел, сменил место жительства, а в подписных листах значится под девичьей фамилией и по прежнему адресу. Это мы выяснили, проверив подписи через УФМС. На основании справки подразделения ФМС России, подтверждающей недействительность данных, указанных в подписном листе, подпись признается недействительной.

– А раньше кандидатов так не проверяли?

– Раньше мы этого не делали, поэтому и отказов в регистрации было меньше. Открываешь подписи – там все идеально. По одной подписи и дате почерковед не мог установить – одной рукой все это написано или двумя, поэтому ничего подозрительного не находил.

А теперь все иначе. Практически все кандидаты на этих выборах слетели после того, как их данные пропустили через УФМС. На первый взгляд все чистенько – каждая подпись на отдельном листе, чтоб не сверить росписи. Но номер не прошел. Мы, конечно, советуем кандидатам сходить в миграционную службу, узнать, может быть, там что-то напутали. Хотя, чего тут путать, если 36 подписей из 100 вообще не соответствуют действительности. Такого же не может быть. Я, как председатель избиркома, считаю, что мы очень правильно сделали. Теперь в Тюмени будут знать, что так в думу не пройти. Подписи надо собрать.

– С трудом верится, что никто не занимался сбором подписей, неужели так сложно найти сто избирателей?

– Я тоже говорю кандидатам: вам надо было собрать всего лишь сто подписей, это два подъезда в вашем доме. Это так трудно сделать? Я думала, что в этом отношении на нынешних выборах все будет хорошо – самовыдвиженцев мало, округа маленькие. И ошиблась. Наши кандидаты ленятся. Не прилагают усилий для того, чтобы их хотя бы сто человек узнало, при этом хотят стать депутатами, которых поддержат 10 тысяч избирателей.

Тюмень, служба информации

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