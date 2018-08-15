В Тюмени прошел ураган: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек пострадал во время урагана, прошедшего в Тюмени 14 августа. На молодого мужчину упала отломившаяся от дерева ветка. Он смог самостоятельно добраться до дома и вызвал «скорую помощь».

«Вызов поступил в14:48, через десять минут бригада была на месте. Пострадавший госпитализирован в ОКБ№2 с рвано-ушибленной раной теменной области. Пациенту оказана помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

На среду, 15 августа, в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупредило о сильных дождях, шквалистом ветре и грозах. Однако непогода началась уже 14 августа. На Тюмень обрушился ливень: автомобили передвигались по капот в воде, был затоплен гипермаркет «О'кей». Ветром повалило деревья, оборвало провода и едва не убило людей, выполнявших высотные работы на одном из зданий.

Сюжеты об урагане вышли сразу на нескольких федеральных каналах, в том числе на НТВ и Первом канале. В Тюменской области накануне один человек погиб. Шестилетилетнего ребенка ударило молнией на пастбище в вблизи деревни Щучье Ярковского района. Как пишут в социальных сетях, мальчик был сиротой, воспитывался бабушкой.

Фото – Сергей Волошин, Маргарита Котенко, Александр Кононов, Ольга Бессонова, Макс Ташланов, Максим Носырев группа ВКонтакте «ЧС Тюмень»

Видео – Анастасия Серебрянникова ВКонтакте «ЧС Тюмень»

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.08.18

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