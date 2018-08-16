В Тюмени задержан сотрудник «Транснефти» по подозрению во взятке

В Тюмени возбуждено коррупционное уголовное дело в отношении сотрудницы компании «Транснефть-Сибирь». Речь идёт о начальнике отдела земельного кадастра предприятия, сообщает агентство «Новый День».

Как пишет телеграм-канал «Газ-Батюшка», она была задержана при попытке получения денег. Дело возбуждено по статье 204 УК РФ «коммерческий подкуп». По версии источника канала, сумма предполагаемого подкупа могла достигать одного млн рублей. Средства, судя по всему, должны были быть переданы за подписание акта выполненных работ.

В следственном управлении СК Тюменской области в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщили, что уголовное дело было возбуждено в июле 2018 года. Задержание происходило в тот же период – следователи подозревали сотрудника «Транснефти» в преступлении, предусмотренном статьёй 204 УК РФ. Однако по данным на 16 августа начальник отдела «Транснефть-Сибирь» уже получила статус обвиняемой, более того, сменилась квалификация дела. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере». В пресс-службе следственного управления СК Тюменской области добавили, что сотрудница находится под стражей. Такую меру пресечения избрал суд. «Период совершения преступления – 2016 год. Все обстоятельства преступления будут установлены в ходе расследования. Оно продолжается», – заключили силовики.

В пресс-службе компании «Транснефть-Сибирь» отказались от комментариев.

Напомним, на Ямале расследуется громкое уголовное дело, в котором также фигурирует сотрудник «Транснефти» Олег Козлов. По версии следствия, он дал взятку начальнику энергетического надзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергею Самохвалову. Задержание случилось два года назад – в мае 2016 года. Однако уголовное дело до сих пор не ушло в суд. Вместе с этим в период расследования открылись новые данные – у следствия есть основания полагать, что взятка от «Траснефти» была не единственной для г-на Самохвалова.

Тюмень, служба информации

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