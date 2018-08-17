Тюменцев вновь ждут ливни, грозы и сильныйветер

В Тюменской области опять ожидаются неблагоприятные погодные явления. По данным Тюменского гидрометеоцентра с сегодняшнего вечера до вечера 18 августа на юге региона пройдут сильные ливни. В отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра могут достигать 19 м/с.

В МЧС предупреждают о повышении риска возникновения аварий на системах электроснабжения. Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, ЖКХ, жизнеобеспечения предписано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварийных ситуаций.

Напомним, 14 августа в Тюменской области прошел ураган. На столицу региона обрушился ливень: автомобили передвигались по капот в воде, был затоплен гипермаркет «О'кей». Ветром повалило деревья, оборвало провода. Один человек пострадал, еще один – погиб. Шестилетнего ребенка ударило молнией на пастбище в вблизи деревни Щучье Ярковского района.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.08.18

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