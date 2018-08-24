В Тюмени страшный ураган разрушил балконы и сорвал крыши со зданий (ФОТО, ВИДЕО)

В Тюмени продолжают ликвидировать последствия урагана, обрушившегося на город в четверг, 23 августа. Шквалистый ветер сорвал крыши с домов, из-за обрыва линий электропередач в ряде районов горожане остались без света.

В пресс-службе ПАО «СУЭНКО» сообщили о 19 случаях повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи. Отключения произошли на 62 трансформаторных подстанциях, без света остались 1820 домов. На середину дня пятницы не были ликвидированы последствия двух аварий. Энергетики намерены завершить ремонтные работы во второй половине дня 24 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на середину дня пятницы, 24 августа, было восстановлено электроснабжение во всех, кроме одного, случаях обрыва проводов из-за упавших деревьев. Всего было зарегистрировано 20 случаев падения деревьев или веток на электросети, в пяти случаях это привело к их обрыву. Всего зарегистрировано 50 случает падения деревьев или их частей на машины, полностью ветер повалил 10 деревьев.

Порывами ветра сорвало кровли с семи зданий, в том числе с Аграрного университета Северного Зауралья. В МЧС сообщили, что поврежденный участок кровли ТГАУСЗ был недавно отремонтирован. В сети интернет размещен ролик, на котором видно, как ветер полностью срывает крышу здания на улице Федюнинского в Тюмени. Также зарегистрировано пять случаев, повреждения балконов, в некоторых были выбиты окна, в других разрушилась кирпичная кладка.

Ликвидацией последствий бури занимаются 134 человека из 38 бригад МЧС, задействовано 57 единиц техники. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что во время грозы пострадал только один человек. Он получил ушибы, медицинская помощь была оказана на месте.

В МЧС добавили, что во время грозы скорость ветра достигала 16 метров в секунду, и стихийным бедствием произошедшее называть нельзя. «Этот ветер не дотягивает даже до опасного явления», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС. – Прогноз о возникновении опасных либо неблагоприятных погодных условий дает Росгидромет. Мы только оповещаем население. Вчера они прогноз на штормовое предупреждение не выдавали».

Напомним, последний раз ураган прошел по Тюмени 14 августа.

Фото – группа ВКонтакте «ЧС Тюмень», Владимир Мурзин, Илья Михайлов, Макс Малышев, Алена Январская

Тюмень, служба информации

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