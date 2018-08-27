Спецназ разогнал музыкальный фестиваль под Тюменью

Тюменская полиция с применением спецназа разогнала музыкальный фестиваль на открытом воздухе, проходивший под Тюменью. Стражи порядка искали наркотики: более десятка человек были задержаны, но потом отпущены.

Фестиваль «VIVAT_PRIVAT» проходил в субботу, 25 августа в лесу на Муллашах, на 24 километре Ялуторовского тракта. Это песчаные карьеры, излюбленное место отдыха горожан. Всего в лесу собралось около сотни любителей музыки под открытым небом. По словам одного из участников опен-эйра, успела отыграть только одна музыкальная группа, когда на машинах появились вооруженные полицейские в масках и кинологи с собаками.

«Нас собрали в кучу, и потом по одному стали вытаскивать, чтобы отправить на освидетельствование (на употребление наркотиков – прим. ред.), – рассказал «Новому Дню» очевидец. – Одного парня с дредами сильно помяли, палатки переворачивали, да и вообще вели себя грубо». По его словам, на освидетельствование в наркологический центр отправили сначала четверых человек, еще нескольких отправили в отделение полиции. Концерт был прекращен.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области факт полицейского мероприятия подтвердили. Люди в масках были сотрудниками отряда специального назначения «Гром», обеспечивающего силовое прикрытие операций Управления наркоконтроля.

«В ходе очередного рейда, который состоялся 25 августа, был установлен факт незаконного хранения наркотиков, – сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. – В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлены 11 человек, которые, по предварительным данным, находились в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков. С начала текущего года сотрудниками УНК ликвидированы 32 наркопритона, выявлено 56 наркопреступлений в составе организованных групп. К ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено 695 человек, изъято более 40 кг наркотиков».

Связаться с организаторами фестиваля не удалось. Стоит отметить, что в начале августа в Тюмени случился «музыкальный» скандал. Репер Дэцл, также известный как Кирилл Толмацкий, сообщил, что полиция потребовала с него 20 тысяч рублей за продолжение концерта в Тюмени после 23 часов вечера.

Тюмень, служба информации

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