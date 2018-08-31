В центре Тюмени под мостом нашли источник радиации

Тюменские экологи из общественной организации «Народный контроль» подали заявление в прокуратуру с требованием проверить главное управление строительства Тюменской области. Как рассказал «Новому Дню» председатель организации, ГУС не ликвидировал все участки опасной радиоактивности на тюменской набережной, тем самым нарушив предписание главного санврача региона.

Шемякин рассказал, что участок с локальным радиационным загрязнением 208 микрорентген/час располагается на поверхности берегового склона набережной Туры прямо под мостом по улице Челюскинцев. Такой уровень радиации превышает предельно допустимый уровень, установленный требованиями СанПиН «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения» (максимально допустимой нормой считается 50 микрорентген/час).

Инструментальные замеры уровня радиации (эквивалентной доза гамма-излучения) на набережной Туры тюменский Роспотребнадзор провел в июне 2018 года. Были установлены пять локальных радиационных загрязнений на поверхности берегового склона и бордюрного камня набережной. Главный санврач Тюменской области Галина Шарухо выдала предписание ГУСу заменить опасные строительные материалы до 30 июля 2018 года. Однако, замеры 22 и 29 августа, проведенные «Народным контролем», показали, что, по крайней мере, один участок радиоактивного загрязнения так и не был ликвидирован. В итоге общественники попросили прокуратуру области провести проверку, надлежащим ли образом исполняют свои обязанности главный санитарный врач и главное управление строительства Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.08.18

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