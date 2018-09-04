В Тюменской области появились опасные продавцы кастрюль

Жители Тюменской области становятся жертвами организации, чьи методы работы схожи со скандально известными продавцами косметики «ДеШели». Разница заключается в том, что вместо кремов тюменцам предлагают купить немецкую посуду.

Сначала потенциальных покупателей приглашают на бесплатную презентацию товара. После ее окончания человеку сообщают, что он выиграл в лотерею, но чтобы получить призы надо купить посуду, стоимость которой исчисляется десятками тысяч рублей.

Как рассказали «Новому Дню» в Роспотребнадзоре, 31 августа в ведомство с заявлением обратился мужчина. Он побывал на такой презентации и дал себя уговорить на покупку предметов кухонной посуды общей стоимостью 96,8 тыс. рублей.

Продавцы посуды предложили покупателю на выбор рассрочку или кредит. Он выбрал рассрочку, внес 20 тыс. рублей, а дома пришел в себя и обратился в Роспотребнадзор за помощью. К счастью, деньги удалось вернуть в досудебном порядке.

«Этот заявитель отделался «малой кровью», так бывает далеко не всегда. Поэтому не торопитесь совершить дорогостоящую покупку. Возьмите визитку продавца, вернитесь домой, хорошо все обдумайте, оцените свои финансовые возможности», – советуют в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что фирмы, втридорога продающие различные вещи, периодически появляются под разными названиями в разных городах России. В 2016 году в Екатеринбурге орудовала компания «Эко-Лайф», которая «под соусом» кулинарных шоу имени Андрея Макаревича уговаривала пенсионеров приобрести посуду. Опытные психологи и манипуляторы в процессе шоу убеждали стариков, что комплект кастрюль и сковородок за 150 тысяч рублей – отличная покупка. Для тех, кто не располагал такими сбережениями тут же предлагался кредит.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.09.18

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