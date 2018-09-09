В полдень явка на выборах губернатора Тюменской области перевалила за 20%

Явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области на 12 часов составила 22,12% %. В ХМАО, по данным облизбиркома, явка равна 14,52%, а на Ямале она достигла 27,22%.

На юге Тюменской области в плане явки по-прежнему лидируют три территории – Ишимский район, где в полдень проголосовало уже 56,18% избирателей, Голышмановский (54,47%) и Сладковский (46,73%) районы.

Напомним, на пост главы Тюменской области претендуют четыре кандидата: временный губернатор Александр Моор и три депутата областной думы – Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»).

Губернатора Тюменской области выбирают жители всех трех субъектов «матрешки». Проголосовать в Тюмень приехал даже бывший глава региона, а сейчас министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Несмотря на работу в Москве, он все еще прописан в Тюмени.

Тюмень, служба информации

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