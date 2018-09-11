Главный следователь Югры, отправленный в отставку, займется в Тюмени вопросами экстремизма

Экс-руководитель следственного управления СКР по ХМАО Анвар Ахметзянов будет работать в прокуратуре Тюменской области у Владимира Владимирова. Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к правоохранительным органам, Анвар Ахметзянов получит должность старшего помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

По данным официального сайта надзорного ведомства, данная позиция в областной прокуратуре еще вакантна. «Такой сотрудник у нас не работает. По крайней мере, пока», – прокомментировали в пресс-службе тюменской прокуратуры информацию о скором назначении Ахметзянова.

Напомним, 18 августа Владимир Путин отправил Анвара Ахметзянова в отставку с должности руководителя СУ СК РФ по ХМАО. Г-н Ахмедзянов работал в Югре всего два года, до окончания срока его полномочий оставалось еще три года. Отставка не стала неожиданной. Глава СКР Александр Бастрыкин критиковал работу следственного управления ХМАО еще весной 2018 года. А в мае Ахмедзянов был предупрежден о неполном служебном соответствии. Одновременно в увольнением главного следователя Югры президент произвел ротацию руководителей подразделений СКР в Свердловской и Тюменской областях. Глава СК по Тюменской области Михаил Богинский был переведен на такую же должность в Свердловскую область, а тюменских следователей возглавил Александр Кубляков из Тверской области.

Тюмень, служба информации

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