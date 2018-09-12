Глава Минстроя Якушев поддержал повышение тарифов на ЖКХ

Бывший губернатор Тюменской области, а теперь министр строительства и ЖКХ России, заявил, что поддерживает предложение Минэкономразвития дважды проиндексировать тарифы ЖКХ в течение 2019 года в связи с индексацией налога на добавленную стоимость.

«Увеличение НДС не может не отразиться на отрасли жилищно-коммунального хозяйства, и сегодня мы должны принять такое решение, чтобы отрасль ни в коем случае не понесла ущерб. Не такой большой запас прочности у системы ЖКХ, и я, конечно, буду отстаивать ее интересы, – заявил в интервью ТАСС Якушев. – Дискуссия не закончена. Надеюсь на то, что, вернувшись с Восточного экономического форума, мы данную дискуссию с коллегами завершим».

Месяц назад глава Минстроя подчеркивал, что граждане не почувствуют влияния роста НДС на тарифы ЖКХ, поскольку население защищено ограничением роста платы за коммунальные услуги. Он подчеркнул, что соответствующие расходы возьмет на себя бюджет (то есть фактически налогоплательщики).

Напомним, коммунальная сфера в Тюменской области отдана финскому концерну «Фортум», известным уральским энергетикам Алексею Боброву и Артему Бикову, чьи предприятия прописаны в Австрии, структурам Михаила Фридмана, зарегистрированным в Люксембурге и на Кипре.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.09.18

Тюменских пенсионерок обманывают с помощью магии и куриного яйца. / Заместитель генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев сделал заявление о своей отставке. / Депутаты думы ХМАО наградят главного тюменского единоросса. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»