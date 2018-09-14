Самолёт «Ютэйр» в Москве возил пассажиров из одного аэропорта в другой

Самолёт авиакомпании Utair, следующий из из Вены, вместо Внуково приземлился в Домодедово. После продолжительной стоянки борт взлетел снова и доставил пассажиров туда, куда планировалось изначально – во Внуково. Об этом сообщили пассажиры лайнера на рейсе UT 822 агентству «Лайф».

Инцидент произошёл 13 сентября 2018 года. «Бортпроводник сообщил нам, что посадка будет производиться в аэропорту Домодедово. Мы удачно приземлились, все уже настроились к выходу, но тут экипаж нам сообщил, что мы должны заправиться и полететь из Домодедово во Внуково», – рассказал один из пассажиров. Из-за смены аэропорта люди опоздали на стыковочные рейсы, добавил собеседник издания. В видео, которое сняли на борту лайнера, пассажиры обсуждают возможную версию посадки – нехватка топлива.

Обновлено в 13:31. Как пояснили агентству «Новый День» в прессс-улжбе авиакомпании «Ютэйр», причиной незапланированной посадки стали проблемы в аэропорту назначения «из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолётов в очереди на посадку».

Накануне глава Росавиации сделал заявление относительно перевозчика. По словам главы ведомства Алексея Нерадько, у компании может быть недостаточно эффективна система управления безопасностью полётов. Это замечание в компании никак не прокомментировали. Основанием для такого предположения могло стать большое количество ЧП с самолётами авиакомпании «Ютэйр». Последний случай – пожар на взлётно-посадочной полосе в Сочи. Никто из пассажиров не погиб, но в процессе эвакуации плохо стало сотруднику аэропорта, он умер.

Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте. 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Москва, служба информации

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