Главный тюменский следователь сделал первое заявление

Новый глава СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков сделал первое заявление. В понедельник, 17 сентября, после того, как его официально представили коллективу, генерал-майор юстиции обозначил подчиненным приоритетные направления работы. В частности, Александр Кубляков подчеркнул, что основной задачей следственного комитета РФ является оперативное и качественное расследование преступлений. «Каждое обращение должно быть рассмотрено самым внимательным образом», – сказал глава управления.

Напомним, Кубляков был назначен руководителем СУ СКР по Тюменской области 28 августа. В этой должности он сменил Михаила Богинского, который возглавил СУ СКР по Свердловской области. Кубляков приехал в Тюмень из Твери. По мнению источников «Нового Дня», Кубляков, получивший военное образование, может усилить блок ФСБ, что позволит конторе эффективней решать задачи по борьбе с коррупцией.

Тюмень, служба информации

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