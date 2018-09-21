Стало известно, кто возглавит гордуму Тюмени

Председателем городской думы Тюмени седьмого созыва будет Евгений Заболотный. Делегаты городской партийной конференции «Единой России» в пятницу, 21 сентября рекомендовали своей фракции в гордуме выдвинуть кандидатуру экс-заместителя губернатора Тюменской области на этот пост, сообщили в пресс-службе партии.

За кандидатуру Заболотного проголосовали 237 делегатов. Его конкурентом выступил гендиректор завода «Тюменьремдормаш», избранный депутат городской думы Алексей Рагозин, набравший 41 голос. Отметим, что «партия власти» на выборах 9 сентября получила в гордуме 25 мандатов из 36. Еще один мандат достался самовыдвиженцу Степану Киричуку, который уже сообщил о своем намерении присоединиться к фракции «Единой России».

Таким образом, решение думы может быть иным, только если сами единороссы проголосуют против рекомендованных городской партконференцией кандидатур. Кандидатуру вице-спикера единороссы выдвинут на первом заседании своей фракции в новой думе.

О том, что спикером думы станет Заболотный «Новый День» писал еще в мае. Бывший замгубернатора решил баллотироваться в депутаты. Его место в тюменском правительстве может занять глава ГУ строительства Сергей Шустов.

Тюмень, служба информации

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