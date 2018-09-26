В Тюмени экстренно отменили первое заседание гордумы

Первое заседание гордумы Тюмени перенесено с 27 сентября на 8 октября. Как стало известно «Новому Дню», это связано с тем, что и.о. главы администрации города Руслан Кухарук, который является основным претендентом на должность главы Тюмени, не сможет завтра посетить заседание. Вопрос о назначении главы города значился в повестке под №4.

По данным источника «Нового Дня» в думе, в связи с тем, что мероприятие переносится, спикер предыдущего созыва Дмитрий Еремеев, его заместитель Николай Романов, 35 помощников депутатов и сотрудники аппарата продолжат работать еще 12 дней. И, соответственно, получать заработную плату.

Руководитель думской пресс-службы Сергей Путильцев подтвердил «Новому Дню» информацию о переносе заседания, однако не смог пояснить причину. Также он затруднился уточнить, продолжат ли депутаты шестого созыва получать зарплату. «Мне кажется, что с ними были срочные договоры, которые уже расторгли, но это не точно», – сказал Путильцев.

Тюмень, служба информации

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