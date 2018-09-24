Глава гордумы Тюмени Еремеев, виновный в ДТП, вышел на работу и созывает коллег

Председатель гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев, устроивший ДТП, в котором погибли два человека, вышел на работу. Именно Еремеевым подписано постановление о созыве первого заседания городской думы Тюмени седьмого созыва.

Как сообщил один из депутатов действующего (шестого) созыва, получение документа за подписью Еремеева стало для него полной неожиданностью. «На тренировочном заседании 20 сентября (речь об общем собрании депутатов ТГД нового созыва – прим. ред.) Еремеева не было. Вел заседание и.о. председателя Николай Романов. И вот появляется постановление за подписью Дмитрия Еремеева. А как же слова полпреда Николая Цуканова о том, чтобы он дожидался апелляции?», – недоумевает депутат.

В пресс-службе городской думы подтвердили: «Да, он (Еремеев) на работе». Однако там не смогли сказать, будет ли Еремеев сам вести первое заседание думы нового созыва. «Может, он, может, зампредседателя. По регламенту ведущим должен быть старейший депутат по возрасту», – сообщил председатель комитета по связям с общественностью и СМИ городской думы Тюмени Сергей Путильцев.

Напомним, спикер думы Дмитрий Еремеев 24 июня 2018 года попал в страшную аварию на трассе Курган-Тюмень в районе санатория «Тараскуль». Джип Toyota Land Cruiser Еремеева вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Toyota Avensis такси «Максим». Водитель и пассажир такси погибли на месте, автомобиль, в котором они ехали, взорвался. Сам спикер получил компрессионный перелом позвонка грудного отдела позвоночника и был госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело, которое прекратили в суде в связи с примирением с потерпевшими, причем ходатайство о прекращении дела подал следователь СК. Еремеев отделался судебным штрафом в размере 160 тысяч рублей, водительское удостоверение у него забирать не стали.

Решение суда вызвало шквал возмущения в сети Интернет, скандал вышел на федеральный уровень. В историю вмешался полпред президента в УрФО Николай Цуканов, который обратил на историю внимание прокуратуры – дело было возвращено в суд на «честное, прозрачное рассмотрение». Цуканов также усомнился в порядочности действий Еремеева.

Тюмень, служба информации

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