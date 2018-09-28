В Тюмени сдают долгострой, с которым не справился Владимир Якушев

В Тюмени завершилась история скандального долгостроя. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу ул. Беляева, 23. Как сообщили в ГУ строительства Тюменской области, совсем скоро жильцам дома начнут выдавать ключи от квартир.

Объект должны были сдать еще в сентябре 2015 года, но на финальной стадии у здания был обнаружен крен. Решение о возможности достройки и дальнейшей эксплуатации дома было принято по итогам повторной, третьей по счету, экспертизы, которая была назначена в марте 2018 года решением суда. Специалисты после тщательного обследования пришли к выводу, что 14-ти и 9-ти этажные секции дома находятся в нормативном техническом состоянии и будут пригодны к вводу в эксплуатацию после завершения всех строительно-монтажных работ.

Напомним, дольщики долгое время не могли добиться решения проблемы. Люди писали президенту Путину, грозились устроить палаточный городок у дома. А когда губернатора Владимира Якушева назначили министром строительства и ЖКЖ России, потребовали его отставки. «Каким он может быть министром, если доводит людей до палаточных городков? Перед президентскими выборами обещает решить проблему к 1 сентября 2018 года, а в реальности так и нет результатов. Если чиновник, пообещав, не может решить одну проблему в строительстве, как он сможет решать проблемы в рамках целой страны», – говорилось в заявлении дольщиков. Только после этого тюменские власти оперативно решили проблему.

Тюмень, служба информации

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