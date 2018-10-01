В Тобольске подожгли службу судебных приставов

В Тобольске 30 сентября неизвестные подожгли офис судебных приставов. Служба располагается на первом этаже в пятиэтажном доме на Ремезова, 120. По словам жильцов, они в двенадцатом часу ночи они услышали небольшой взрыв. Потом начался пожар.

Между тем, как сообщили в следственном комитете, речь идет не о взрыве, а о поджоге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). «Пожар произошел пожар в кабинете административного помещения. В результате случившегося никто не пострадал. Все жильцы дома были эвакуированы. Площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина возгорания – занесение открытого источника огня», – говорят в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается, назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 01.10.18

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