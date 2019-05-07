Тобольский экс-депутат поджег судебных приставов из-за чувства несправедливости

Тюменский бизнесмен, бывший депутат думы Тобольского района Иван Зыкин, взорвавший офис судебных приставов, отделался условным наказанием. Во вторник, 7 мая, суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным соком на два года.

Зыкин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Как уже писал «Новый День», у мужчины возникли проблемы в бизнесе. Были возбуждены исполнительные производства в связи с неуплатой налогов, страховых взносов в общей сумме более 3,5 млн рублей. Был наложен арест на автомобиль Lexus LX 570 бизнесмена, а ему самому ограничен выезд за границу.

Ночью 30 сентября 2018 года бизнесмен пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов на улице Ремезова в Тобольске и установил их на окна трех служебных кабинетов, после чего поджег фитили.

«Два устройства не сработали, а от одного случилось возгорание, которое вскоре было потушено прибывшими пожарными. Поджигатель в это время находился недалеко. Он дождался спецмащин и убедился в отсутствии «фатальных последствий», после чего покинул место происшествия», – сообщают в прокуратуре Тюменской области. В результате пожара было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество СПП на общую сумму 27,3 тыс. рублей.

Сегодня стало известно, что бизнесмен возместил причиненный ущерб, принес извинения приставам, признал вину и раскаялся в содеянном. Как рассказал источник «Нового Дня», на поджог экс-депутата толкнуло чувство несправедливости. По мнению Зыкина, никакой положительной динамики по исполнительным производствам, возбужденным против его бизнес-партнеров, не было. В то же время самому бизнесмену приходилось прятать свою автомашину от приставов, рьяно взявшихся за дело.

Стоит отметить, что в марте 2019 года следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении Зыкина по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Тобольск, служба информации

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