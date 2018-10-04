Тобольских судебных приставов взорвал бывший депутат

В Тобольске задержан подозреваемый в поджоге местного отделения службы судебных приставов. Это местный бизнесмен, бывший депутат думы Тобольского района третьего созыва Иван Зыкин.

Как сообщил источник «Нового Дня» в Тобольске, Зыкин в последнее время испытывал проблемы с судебными приставами. У бизнесмена длительное время были финансовые трудности, судебные приставы якобы намеревались арестовать его автомобиль. Кроме того, Зыкин недавно развелся с женой.

Согласно информации из открытых источников, фирма Зыкина «Тобольскгазавтоматика» обанкротилась в 2014 году. По неподтвержденным данным, тогда под арест попала машина предпринимателя.

Еще одна фирма Ивана Зыкина, ООО «Лада и К», прекратила деятельность в 2017 году. На сегодня бизнесмен является учредителем ООО «Запсибкомэнерго», на которое в 2017 – 2018 году было возбуждено восемь исполнительных производств. Все они были прекращены, потому что отсутствовало имущество, подлежащее взысканию. Также Иван Зыкин является соучредителем тюменской региональной историко-патриотической молодежной организации «Свеча».

Получить комментарий в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось, там сообщили, что делом занимается Следственный комитет. Телефоны пресс-службы СУ СКР по Тюменской области не отвечал.

Как сообщал «Новый День», ЧП в тобольском отделении службы судебных приставов произошло 30 сентября. Неизвестные подожгли офис приставов на улице Ремезова, 120. В двенадцатом часу ночи жители пятиэтажного жилого дома, где располагаются приставы, услышали небольшой взрыв, после чего начался пожар. В следственно комитете тогда заявили, что взрыва не было. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога.

Тобольск, служба информации

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