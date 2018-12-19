Тюменский бизнесмен сжег 106 исполнительных производств в офисе служебных приставов

Тобольская прокуратура обнародовала подробности дела о поджоге офиса службы судебных приставов, который устроил бывший депутат думы Тобольского района Иван Зыкин.

Как выяснилось, после развода на основании судебного решения 44-летний Зыкин должен был выплачивать алименты на двоих своих дочерей в размере 2,15 величины размера прожиточного минимума по южной зоне Тюменской области с последующей индексацией до их совершеннолетия. Алименты он платил нерегулярно, в связи с чем в июле 2017 года был привлечен к административной ответственности в виде 75 часов бесплатных общественно полезных работ. Даже после этого Зыкин допускал просрочку в платежах. Сумма задолженности с августа 2017 года по сентябрь 2018 года составила более 177 тыс. рублей.

Кроме того, у мужчины возникли проблемы в бизнесе. Были возбуждены исполнительные производства в связи с неуплатой налогов, страховых взносов в общей сумме более 3,5 млн. рублей. На Lexus LX 570 бизнесмена наложили арест, а ему самому ограничили выезд за границу.

«При этом место хранения автомобиля мужчина менял, не давая приставам его реализовать. 28 сентября 2018 года из Тюмени приехал представитель оценочной компании, но пристав Lexus обнаружить не смог, в связи с чем исполнительные действия были перенесены на 1 октября. А ночью 30 сентября бизнесмен пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ремезова и установил их на окна трех служебных кабинетов, после чего поджег фитиля», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Два устройства не сработали, а от одного случилось возгорание, которое вскоре было потушено прибывшими пожарными. Поджигатель в это время находился недалеко. Он дождался спецмащин и убедился в отсутствии «фатальных последствий», после чего покинул место происшествия.

В результате было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество службы судебных приставов на общую сумму 27,3 тыс. рублей. Через несколько дней, 4 октября, мужчина был задержан и заключен под стражу.

В ходе следствия он признал свою вину, заплатил долг по алиментам в сумме более 177 тыс. рублей и возместил ущерб приставам. Зыкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, общеопасным способом). 18 декабря тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Тобольский городской суд Тюменской области.

Тобольск, служба информации

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