В Тобольске люди требуют выселить судебных приставов, из-за которых взорвали дом

Жильцы взорвавшегося дома в Тобольске просят выселить судебных приставов, чей офис расположении на первом этаже жилого здания. С таким требованием собственники квартир обратились к депутату тюменской областной думы Юрию Юхневичу.

«В связи со случившимся мы все напуганы и боимся повторения теракта, так как судебные приставы по решению суда по решению у многих людей описывает имущество и арестовывает счета. Мы опасаемся, что такой инцидент может повториться вновь, а значит, не желаем подвергать опасности жизнь своих родных и близких», – говорится в заявлении, которое подписали 28 человек. Юхневич уже направил депутатский запрос начальнику РУ ФСБ России по Тюменской области Игорю Кочневу.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 30 сентября. Офис тобольского межрайонного отдела судебных приставов, расположенный в жилом доме по адресу Ремезова, 120, поджог (по другой версии взорвал) местный бизнесмен, бывший депутат думы Тобольского района третьего созыва Иван Зыкин. Жители были эвакуированы, а дом оцеплен. Как сообщают очевидцы, из разговоров силовиков им стало известно, что в здании находится еще одна неразорвавшаяся бомба. Только в 6 утра люди смогли вернуться в свои квартиры.

Тобольск, служба информации

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