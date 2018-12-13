В Тюменской области будут судить экс-депутата, взорвавшего приставов

В Тюменской области будут судить бывшего депутата думы Тобольского района Ивана Зыкина, который поджог офис судебных приставов. Расследование в отношении него завершено, дело передано в суд. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст.157 УК РФ) и неуплате алиментов.

Поздно вечером 30 сентября жители пятиэтажки на ул. Ремезова, 120 в Тобольске, в которой располагается офис судебных приставов, услышали небольшой взрыв, после чего начался пожар. В результате случившегося никто не пострадал. По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 44-летний житель города Тобольска Иван Зыкин.

«По версии следствия, обвиняемый совершил поджог из-за личных неприязненных отношений к сотрудникам службы судебных приставов, которые возникли у него в результате принудительного взыскания имущества по имеющимся у обвиняемого исполнительным производствам в счет погашения образовавшейся задолженности по алиментам», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Тобольск, служба информации

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