Жители Тюмени равнодушно наблюдали за похищением девушки в центре города

Два жителя Тюмени решили разыграть полицию и проверить, как быстро она приедет на вызов. Молодые люди инсценировали похищение девушки. На одной из остановок транспорта по ул. Ленина они схватили девушку и затолкали ее в багажник своего автомобиля и увезли. В роли «жертвы» выступила знакомая юношей, с которой они предварительно договорились. Никто из людей, стоявших на остановке, не пытался спасти девушку.

Только водитель автобуса, ставший очевидцем «похищения», позвонил в полицию. Он передал правоохранителям приметы злоумышленников и машины. Для задержания злоумышленников были задействованы значительные силы и средства полиции. Вскоре транспортное средство было установлено, а молодые люди доставлены в органы внутренних дел.

«В ходе проводимой проверки установлено, что двое молодых людей решили разыграть ситуацию и посмотреть на реакцию населения и полиции. Все это они снимали на телефон. По итогам проверки на мужчин составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, водитель за нарушение правил перевозки людей привлечен к ответственности по статье 12.23 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал молодых людей на тысячу рублей за нарушение перевозки человека, а также подверг административному аресту сроком на 14 суток.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.11.18

Глава Югры рассказала, когда появится дорога из Урая до Тюмени. / Профессор МГУ о будущем регионов РФ: «У дотационных субъектов нет стимула к развитию экономики – мы сами так устроили». / Губернатор Моор назвал имя для Рощино, которое ему нравится, и натолкнулся на непонимание. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»